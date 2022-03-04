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11 часов назад

Президент УЕФА приютил у себя дома украинского футболиста

Алиса Селезнёва

По словам президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, он предоставил дом украинскому футболисту после начала спецоперации России на Украине. Об этом пишет «Чемпионат».

Президент УЕФА приютил у себя дома украинского футболиста
Фото: EPAEPA

«Я провел 48 часов, общаясь с игроками и тренерами, чтобы помочь им покинуть Украину. Мы контактировали 24 часа в сутки. Я обращался в правительства за помощью, но они не всегда могут гарантировать безопасность», - рассказал Чеферин.

Он также отметил, что один из игроков смог покинуть Украину.

«Я поселил его у себя дома», - заявил глава УЕФА.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с УЕФА заявила об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Отмечалось, что отстранение действует бессрочно.

Сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, а московский «Спартак» завершил выступление в Лиге Европы: 1/8 финала еврокубка москвичи должны были сыграть против немецкого «РБ Лейпциг».

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