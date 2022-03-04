Президент УЕФА приютил у себя дома украинского футболиста

По словам президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, он предоставил дом украинскому футболисту после начала спецоперации России на Украине. Об этом пишет «Чемпионат».

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«Я провел 48 часов, общаясь с игроками и тренерами, чтобы помочь им покинуть Украину. Мы контактировали 24 часа в сутки. Я обращался в правительства за помощью, но они не всегда могут гарантировать безопасность», - рассказал Чеферин.

Он также отметил, что один из игроков смог покинуть Украину.

«Я поселил его у себя дома», - заявил глава УЕФА.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с УЕФА заявила об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Отмечалось, что отстранение действует бессрочно.