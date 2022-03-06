6 марта в матче 28-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед». Манчестерское дерби в чемпионате Англии! Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч АПЛ 6 марта, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

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6 марта «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «МЮ» в матче АПЛ. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «ОККО спорт». Прямой эфир встречи начнется в 19:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев поля. Поставить на «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.40, это примерно 68% вероятности. Шансы «МЮ» аналитики оценили коэффициентом 7.70 (12%), а на ничью можно сделать ставку за 4.80 (20%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.60, а на тотал меньше 2.5 – за 2.40.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.75. С коэффициентом 2.12 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – победа хозяев поля со счетом 2:0. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 8.00.

«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»: какие делать ставки на игру АПЛ 6 марта

Еще пару недель назад казалось, что чемпионство у «Манчестер Сити» в кармане. Соперники теряли очки, а команда Гвардиолы катком проходилась по своим соперникам. Но сейчас ситуация поменялась. Юрген Клопп наладил игру «Ливерпуля» и мерсисайдцы выдали серию побед. А «Манчестер Сити» взял и проиграл «Тоттенхэму» (2:3). Вот и получилось, что за 11 туров до финиша чемпионата двух лидеров разделяет всего 3 очка. Дистанция одной победы. После осечки в игре со «шпорами» «горожане» обыграли «Эвертон» (1:0) и скромный «Питерборо» (2:0) в Кубке Англии. Надежно, но без блеска, к которому мы уже привыкли. Кажется, у «Манчестер Сити» небольшой спад.

«МЮ» прямо сейчас идет на 4-й позиции, но это до поры до времени. У «Арсенала» и «Тоттенхэма» очков немного меньше, но и куча игр в запасе, так что из зоны Лиги чемпионов команда Ральфа Рангника скоро вылетит. Чтобы туда вернуться, нужна стабильность в результатах. А ей манкунианцы пока не могут похвастаться. Да, они проигрывали в последний раз в АПЛ два месяца назад, но и очки теряют регулярно. Не может быть никаких оправданий, к примеру, ничье в матче с «Уотфордом» (0:0). Ситуация непростая. Ральф Рангник явно пытается заставить команду играть в свой футбол, но к нему не готов ряд лидеров во главе с Криштиану Роналду. Кто возглавит команду летом, тоже неясно. Отсюда и нестабильная обстановка.

Как бы ни сражался «МЮ», у «Сити» куда больше запас прочности, да и игра поставлена. К тому же «горожане» играют дома. Логично было бы рассмотреть победу команды Гвардиолы, пусть коэффициент на нее и небольшой. Поставить на победу хозяев в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.40.

Если посмотреть на статистику личных встреч, то можно заметить, что в 6 последних матчах хотя бы одна команда не забивала. Тренд довольно выраженный, чтобы его проигнорировать. Сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не сможет забить, можно в БК Фонбет можно за 2.12.