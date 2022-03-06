Стало известно, какой клуб может возглавить Карпин

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может вновь возглавить «Ростов». Об этом сообщает «Чемпионат».

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Известно, что Карпин уже начал переговоры с руководством ростовского клуба. Ряд СМИ сообщил, что специалист намерен совмещать работу в национальной сборной и новом клубе.

Карпин уже руководил ростовской командой в 2017- 2021 годы. Затем он покинул пост наставника, чтобы заняться тренировкой сборной России.

Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России и российские клубы от участия во всех соревнованиях, проводимых данными организациями.