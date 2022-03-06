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4 часа назад

Стало известно, какой клуб может возглавить Карпин

Майк Габриелян

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может вновь возглавить «Ростов». Об этом сообщает «Чемпионат».

Стало известно, какой клуб может возглавить Карпин
Фото: ТАССТАСС

Известно, что Карпин уже начал переговоры с руководством ростовского клуба. Ряд СМИ сообщил, что специалист намерен совмещать работу в национальной сборной и новом клубе.

Карпин уже руководил ростовской командой в 2017- 2021 годы. Затем он покинул пост наставника, чтобы заняться тренировкой сборной России.

Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России и российские клубы от участия во всех соревнованиях, проводимых данными организациями.

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что обжалует данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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