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1 час назад

«Локомотиву» могут присудить техническое поражение в матче с «Химками»

Елена Прошина

Московскому футбольному клубу «Локомотив» могут присудить техническое поражение в матче 20-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками». Причиной этого является то, что в стартовом составе железнодорожников на поле вышел дисквалифицированный в Чехии игрок Ян Кухта. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

«Локомотиву» могут присудить техническое поражение в матче с «Химками»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание напоминает, что Ян Кухта в матче 19-го тура «Баник» — «Славия» чешского чемпионата сыграл рукой, остановив летевший в ворота мяч.За нарушение правил его удалили с поля и дисквалифицировали на один матч.

После того, как в чемпионате Чехии наступил перерыв, молодой спортсмен перешел из «Славии» к железнодорожникам.

Отмечается, что в регламенте ФИФА по статусу и трансферу четко прописаны штрафные санкции для футболистов.

«Любое дисциплинарное взыскание на срок до четырех матчей или до трех месяцев, наложенное на игрока бывшей ассоциацией, но еще не исполненное (полностью) к моменту трансфера, должно быть применено новой ассоциацией», - указано в документе.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что подмосковный клуб «Химки» планирует подать заявление в Российский футбольный союз по факту нарушения «Локомотивом» соответствующих правил.

Футбол,Ян Кухта,Локомотив,РФС,
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