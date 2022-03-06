«Локомотиву» могут присудить техническое поражение в матче с «Химками»

Московскому футбольному клубу «Локомотив» могут присудить техническое поражение в матче 20-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками». Причиной этого является то, что в стартовом составе железнодорожников на поле вышел дисквалифицированный в Чехии игрок Ян Кухта. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Издание напоминает, что Ян Кухта в матче 19-го тура «Баник» — «Славия» чешского чемпионата сыграл рукой, остановив летевший в ворота мяч.За нарушение правил его удалили с поля и дисквалифицировали на один матч.

После того, как в чемпионате Чехии наступил перерыв, молодой спортсмен перешел из «Славии» к железнодорожникам.

Отмечается, что в регламенте ФИФА по статусу и трансферу четко прописаны штрафные санкции для футболистов.

«Любое дисциплинарное взыскание на срок до четырех матчей или до трех месяцев, наложенное на игрока бывшей ассоциацией, но еще не исполненное (полностью) к моменту трансфера, должно быть применено новой ассоциацией», - указано в документе.