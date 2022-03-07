Пиоли высказался о чемпионской гонке в Серии А

"У нас на одно очко больше, чем на той же стадии турнира в прошлом сезоне. Поэтому впереди ещё много работы. "Интер" является фаворитом, так как это действующий чемпион, у которого на одну игру меньше. У них очень сильная команда, которая понимает значимость побед.