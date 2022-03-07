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2 часа назад

Пиоли высказался о чемпионской гонке в Серии А

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Наставник "Милана" Стефано Пиоли порассуждал о фаворитах текущего розыгрыша чемпионата Италии.

Пиоли высказался о чемпионской гонке в Серии А
Фото: TwitterTwitter

"Россонери" лидируют в Серии А, набрав 60 очков в 28 турах. "Интер" отстаёт на 2 балла, имея один матч в запасе.

"У нас на одно очко больше, чем на той же стадии турнира в прошлом сезоне. Поэтому впереди ещё много работы. "Интер" является фаворитом, так как это действующий чемпион, у которого на одну игру меньше. У них очень сильная команда, которая понимает значимость побед.

Чем скорее мы получим таблицу, где у всех команд будет одинаковое количество матчей, тем быстрее сможем более объективно оценить шансы на чемпионство", - цитирует Пиоли Football Italia.

Футбол,Стефано Пиоли,
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