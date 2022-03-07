Миранчук анонсировал свое возвращение на поле

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что в скором времени приступит к тренировкам в общей группе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Скоро вернусь в общую группу. Сам уже дождаться не могу», – сказал Миранчук.

Миранчук восстанавливается после повреждения сухожилия. Последний раз футболист выходил на поле в августе.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Антон Миранчук принял участие в четырех матчах, в которых ему удалось отдать одну результативную передачу. Также игрок провел один матч в Кубке России, в котором он не сумел отметиться результативными действиями.

«Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 очко.

Ранее Антон Миранчук прокомментировал первый гол в сезоне своего брата Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту».