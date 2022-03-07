ФИФА допустила возможность проведения игры России и Польши

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность разрешить сборной России сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира – 2022. Об этом сообщает польский портал Sport Interia.

Фото: Reuters Reuters

Издание пишет, что ФИФА может допустить российскую команду до стыковых матчей. Спортивные функционеры рассматривают вариант с переносом матча между Россией и Польшей на июнь.

При этом пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски отметил, что ФИФА пока не приняла окончательного решения о российской команде.