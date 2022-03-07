Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+24° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

ФИФА допустила возможность проведения игры России и Польши

Елена Прошина

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность разрешить сборной России сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира – 2022. Об этом сообщает польский портал Sport Interia.

ФИФА допустила возможность проведения игры России и Польши
Фото: ReutersReuters

Издание пишет, что ФИФА может допустить российскую команду до стыковых матчей. Спортивные функционеры рассматривают вариант с переносом матча между Россией и Польшей на июнь.

При этом пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски отметил, что ФИФА пока не приняла окончательного решения о российской команде.

Ранее СМИ сообщали об отстранении сборной России и клубных команд от турниров ФИФА и УЕФА. Сборная России должна сыграть с Польшей в полуфинале квалификации ЧМ-2022 в Москве 24 марта.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители