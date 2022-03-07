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33 минуты назад

Отец Черышева заявил, что отношение к игроку не поменялось из-за ситуации на Украине

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Дмитрий, отец Дениса Черышева, который в прошлом также был известным футболистом, рассказал, о вероятности перехода игрока в российский клуб.

Черышев может перейти в клуб РПЛ
Фото: TwitterTwitter

«Да, переход в российский клуб возможен. Для футболиста важно не раскрывать детали, пока подписание контракта не произойдет», — приводит слова Черышева-старшего «Матч ТВ».

Денис Черышев родился в Нижнем Новгороде, но никогда не выступал за российские клубы. Он является воспитанником мадридского «Реала», за основную команду ему удалось сыграть лишь два матча.

В Испании он выступал также за «Севилью» и «Вильярреал». Сейчас россиянин является игроком «Валенсии». В этом сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах своей команды в чемпионате Испании, на его счету лишь одна голевая передача. «Валенсия» располагается на девятом месте в чемпионате.

В Испании выступают еще два россиянина: Никита Иосифов и Эдгар Севикян. Первый является игроком «Вильярреала», а второй — «Леванте».

Ранее Анзор Кавазашвили раскритиковал уровень легионеров, выступающих в Российской премьер-лиге.

«Легионеры, которые играют в России, будут никому не нужны в Европе. Всякий хлам сюда сбрасывают и огромные агентские дают», — заявил Кавазашвили.

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Футбол,Эдгар Севикян,Анзор Кавазашвили,Денис Черышев,Реал,
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