Остановить Мбаппе: вторая попытка «Реала»

8-9 марта стартуют ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто-то из грандов точно вылетит раньше ожидаемого. Во вторник «Ливерпуль» встретится с «Интером», а «Бавария» - с «Ред Булл Зальцбург». В среду «Реал» примет «ПСЖ», а «Манчестер Сити» сыграет со «Спортингом». Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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«Ливерпуль» нацелился на четыре трофея в сезоне

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Юрген Клопп работает в «Ливерпуле» с 2015 года. На момент прихода немца клуб переживал непростые времена. Прогресс пошёл сразу, за 6,5 лет набежало пять трофеев. Включая победу в Лиге чемпионов и долгожданный титул АПЛ. Но нынешний сезон рискует войти в историю. Ещё никогда «Ливерпуль» при Клоппе не продолжал борьбу в трёх турнирах к началу марта.

Один трофей уже есть - в феврале обыграли «Челси» в серии пенальти в финале Кубка английской лиги. Журналисты вовсю спрашивают тренера про квадрупл, отмахиваться от поспешных вопросов прессы становится всё тяжелее. Отставание от «Манчестер Сити» в АПЛ сократили, в Кубке Англии добрались до четвертьфинала. В Лиге чемпионов тоже порядок.

Две недели назад мерсисайдцы обыграли «Интер» в Италии со счётом 2:0. Задел создан, осталось довести работу до конца. Сейчас английский клуб просто неудержим: 12 побед подряд во всех турнирах. При этом в восьми последних матчах «Ливерпуль» пропустил только два мяча. Заключить пари на победу хозяев всухую можно с коэффициентом 2.75. Отыграть дефицит в два гола на «Энфилде» - задача из разряда фантастики.

Вторая попытка «Реала» остановить Мбаппе

Главная пара 1/8 финала Лиги чемпионов была очевидна сразу после жеребьёвки. «ПСЖ» - «Реал» - это неимоверное количество интригующих сюжетов. Месси против Мадрида. Килиан Мбаппе против, возможно, своего следующего клуба. Карло Анчелотти против команды, в которой он отработал 1,5 сезона. И не только.

В Париже хозяева оказались сильнее - 1:0. «Королевский клуб» выглядел очень бледно, ничего не придумал в атаке. А теперь ещё и вынужден обойтись без Каземиро (дисквалификация) и Тони Крооса (травма). Сокрушительные потери в середине поля. Однако мадридцы за две недели явно набрали обороты. Три победы подряд с общим счётом 8:1. Дорога к триумфу в чемпионате Испании открыта.

«ПСЖ» в последнее время как раз не впечатлял. И вроде бы в Лиге чемпионов эта команда играет совсем с другим настроением. Да только на групповом этапе в гостях подопечные Маурисио Почеттино ни разу не выиграли. 1:1 с «Брюгге», 2:2 с «РБ Лейпциг», 1:2 с «Манчестер Сити». Букмекер Winline предлагает поставить на «обе забьют» за 1.53. «Реал» на своём поле забивал во всех трёх встречах Лиги чемпионов.

Мануэль Нойер вернулся, чтобы спасти «Баварию»

В начале февраля Мануэль Нойер перенёс операцию на коленном суставе. Ожидалось, что опытнейший вратарь будет восстанавливаться около шести недель. Ему хватило месяца. 4 марта Нойер вернулся в общую группу. И очень вовремя. У «Баварии» в последнее время всё валится из рук.

Всего две победы в пяти матчах. Над худшим клубом Бундеслиги «Гройтером» (4:1) и «Айнтрахтом» (1:0). А ещё - поражение от «Бохума» (2:4) и две ничьи. С «Байером» и «Ред Булл Зальцбург» (по 1:1). Немецкая пресса понемногу начинает критиковать Юлиана Нагельсмана. Очередное чемпионство на внутренней арене сомнений не вызывает, а больше пока похвастать нечем. Из Кубка Германии вылетели ещё осенью, плей-офф Лиги чемпионов начали так себе.

Тем не менее сомневаться в выходе немцев в четвертьфинал сложно. Всё же ничья в Австрии - более чем рабочий результат. Ведь на своём поле мюнхенцы неудержимы. Три матча на групповом этапе - три разгромные победы. 5:0 с киевским «Динамо», 5:2 с «Бенфикой» и 3:0 с «Барселоной». На победу «Баварии» с форой (-2.5 гола) предлагают поставить за 2.23. Если хозяева выиграют с разницей в три мяча и более, с 2000 рублей вы получите 4460 рублей. Атака своё дело знает, а Нойер добавит уверенности защитникам.

Простая формальность для «Манчестер Сити»

Даже неисправимые оптимисты не смогут найти интригу в одной из пар. «Манчестер Сити» две недели назад приехал в Лиссабон и снял все вопросы к перерыву. Хосеп Гвардиола после 5:0 хвалил «Спортинг» за смелый футбол, а тренер португальского клуба благодарил болельщиков и сетовал на огромную разницу в классе.

Все вопросы «горожане» сняли. Ключевая задача - поберечь силы и избежать травм перед ключевыми матчами АПЛ и Кубка Англии. «Ливерпуль» сократил отставание и караулит каждую осечку, а ключевой защитник Рубен Диаш выбыл на полтора месяца из-за травмы. Всё это повышает шансы «львов» хлопнуть дверью.

Состав у хозяев наверняка окажется экспериментальным, а количество ошибок в обороне без Диаша увеличится. Winline предлагает сделать ставку на «обе забьют» с коэффициентом 2.32. В трёх матча группового этапа Лиги чемпионов на чужом поле португальский клуб отличился шесть раз. И пропустил ровно столько же. Так что голы тут должны быть.