Форвард «Лидса» Робертс выбыл до конца сезона

Нападающий «Лидс Юнайтед» Тайлер Робертс пропустит остаток сезона Премьер-лиги из-за разрыва подколенного сухожилия.

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23-летний игрок получил травму менее чем через две минуты после того, как вышел на замену во втором тайме на стадионе «Кинг Пауэр» в субботу.

Робертс, так как замен больше не осталось, продолжил играть, но испытывал явную боль и не мог передвигаться по полю, когда его команда фактически осталась вдесятером.

В клубе подтвердили серьезность травмы нападающего:

«Следующие три месяца Робертс проведет вне игры. Все в «Лидс Юнайтед» желают Тайлеру скорейшего выздоровления», - сообщили представители «Лидса».