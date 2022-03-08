Американский бизнесмен заинтересовался покупкой "Челси"

Американский бизнесмен Вуди Джонсон заинтересован в покупке футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает ESPN.

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По данным источника, американце уже контактировал с компанией Raine Group, которая будет заниматься продажей лондонского клуба.

Ранее российский миллиардер Роман Абрамович заявил о своем решении продать "Челси". Абрамович приобрел "Челcи" в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

В феврале "cиние" cтали победителями клубного чемпионата мира. В турнирной таблице Английской премьер лиги нынешнего сезона "Челси" после 25 туров располагается на третьей позиции, имея в своем активе 50 очков.