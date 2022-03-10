«Интер» может продлить контракт с Индзаги

«Интер» готов продлить контракт с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, в клубе готовы начать переговоры с 45-летним специалистом о продлении контракта до 2024 года с опцией продления еще на сезон. Отмечается, что первая фаза переговоров может начаться в ближайшие недели.
Индзаги возглавил миланскую команду летом 2021 года, предыдущим местом работы итальянца был «Лацио».
«Интер» занимает 2-е место в таблице чемпионата Италии, имея в активе 58 очков и отставая от лидирующего «Милана» на два очка.