Английская премьер-лига приостановила показ турнира в России

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приостановило действие контракта с компанией Rambler Media на показ чемпионата Англии на территории России. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.
Данное решение было принято АПЛ и ее клубами единогласно и связано с ситуацией вокруг России и Украины.
Контракт АПЛ с Rambler Media должен завершиться через три месяца. Турнир в России транслирует сервис Okko. Ранее Профессиональная футбольная лига Франции приостановила контракт на показ местного чемпионата с российским телеканалом "Матч ТВ".