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31 минуту назад

Английская премьер-лига приостановила контракт на показ турнира на территории России

ТАССТАСС

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приостановило действие контракта с компанией Rambler Media на показ чемпионата Англии на территории России. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Английская премьер-лига приостановила показ турнира в России
Фото: © EPA-EFE/ANDY RAIN© EPA-EFE/ANDY RAIN

Данное решение было принято АПЛ и ее клубами единогласно и связано с ситуацией вокруг России и Украины.

Контракт АПЛ с Rambler Media должен завершиться через три месяца. Турнир в России транслирует сервис Okko. Ранее Профессиональная футбольная лига Франции приостановила контракт на показ местного чемпионата с российским телеканалом "Матч ТВ".

Футбол,Рамблер,
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