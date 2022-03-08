Английская премьер-лига приостановила показ турнира в России

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приостановило действие контракта с компанией Rambler Media на показ чемпионата Англии на территории России. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Фото: © EPA-EFE/ANDY RAIN © EPA-EFE/ANDY RAIN

Данное решение было принято АПЛ и ее клубами единогласно и связано с ситуацией вокруг России и Украины.