«Ювентус» предложил Погба контракт на 9 млн евро в год

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус», сообщает журналист Руди Галетти.
По информации журналиста, туринский клуб предложил французу контракт с зарплатой в 9 миллионов евро в год, а также бонусы в размере 3 миллионов евро. Отмечается, что стороны ведут переговоры о возможном возвращении игрока в Турин.
Погба выступал за «Ювентус» в период с 2012 по 2016 год. Текущий контракт 28-летнего игрока с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022 года.
В текущем сезоне французский хавбек принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил один мяч и сделал 9 голевых передач.