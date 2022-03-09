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41 минуту назад

«Ювентус» предложил Погба контракт на 9 млн евро в год — СМИ

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус», сообщает журналист Руди Галетти.

«Ювентус» предложил Погба контракт на 9 млн евро в год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации журналиста, туринский клуб предложил французу контракт с зарплатой в 9 миллионов евро в год, а также бонусы в размере 3 миллионов евро. Отмечается, что стороны ведут переговоры о возможном возвращении игрока в Турин.

Погба выступал за «Ювентус» в период с 2012 по 2016 год. Текущий контракт 28-летнего игрока с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне французский хавбек принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил один мяч и сделал 9 голевых передач.

Футбол,Поль Погба,Манчестер Юнайтед,
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