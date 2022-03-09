Модрич о матче с «ПСЖ»: "Многое поставлено на карту"

«Я думаю, что давление оказывается на обе команды. Оба коллектива хотят пройти в следующий раунд плей-офф. «ПСЖ» делает всё, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но они еще не добились успеха. Это говорит о том, насколько это сложно. Мы выиграли четыре трофея за пять лет, и кажется, что это просто, но на самом деле всё наоборот. У обеих команд многое поставлено на карту. Мы испытываем одинаковое давление, обе команды – отличные. Мы лучший клуб в истории футбола, поэтому на нас всегда оказывается давление», – цитирует Модрича Marca.