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1 час назад

Правительство Великобритании заблокировало продажу "Челси"

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Все активы российского бизнесмена Романа Абрамовича заморожены, запрещены сделки с британскими физическими и юридическими лицами, введен запрет на поездки и введены транспортные санкции. Об этом сообщает официальный сайт Правительства Великобритании.

Правительство Великобритании заблокировало продажу «Челси»
Фото: ReutersReuters

Однако клуб ранее получил специальную лицензию на продолжение футбольной деятельности.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

В конце февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Также россиянин заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 млрд фунтов.

Абрамович намерен выручить от продажи английского клуба порядка 3 млрд фунтов. Пока ни один из потенциальных покупателей не назвал эту сумму. Ранее заинтересованность в покупке «Челси» выразили ирландский боец Конор Макгрегор, владелец «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсон и акционер «Кристал Пэлас» Джош Харрис.

Ранее сообщалось, что Британский миллиардер Ник Кэнди планирует приобрести «Челси» и реконструировать стадион.

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Футбол,Джош Харрис,Роман Абрамович,Конор Макгрегор,
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