Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 120.38EUR 132.96
Войти в почту
1 час назад

Суарес может вернуться в «Аякс»

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Руиещё 1

Луис Суарес готов летом покинуть «Атлетико» в качестве свободного агента. Об этом сообщает журналист Никола Скира в своём «Твиттере».

Суарес может вернуться в «Аякс»
Фото:  Twitter.com/atleti Twitter.com/atleti

По информации источника, предметный интерес к 35-летнему форварду проявляют «Аякс» и «Астон Вилла». Кроме того, у уругвайца есть четыре предложения из MLS и Бразилии.

Напомним, что нападающий перешёл в мадридский «Атлетико» в 2020 году из «Барселоны» за €7 млн. В прошлом сезоне «Атлетико» выиграл Ла Лигу.

В текущем сезоне Суарес провёл за «Атлетико» 35 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал три голевые передачи. Контракт уругвайца заканчивается предстоящим летом.

Футбол,Луис Суарес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители