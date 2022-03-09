«Лион» обыграл «Порту» в первом матче 1/8 финала ЛЕ

Французский футбольный клуб "Лион" в гостях со счетом 1:0 обыграл португальский "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Драгау" в Порту.

"Лион" напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы как победитель группы A, где его соперниками были шотландский "Рейнджерс", чешская "Славия" и датский "Брондбю". "Порту" занял третье место в квартете B Лиги чемпионов, обойдя итальянский "Милан" и пропустив вперед английский "Ливерпуль" и испанский "Атлетико". Команда вышла в раунд плей-офф Лиги Европы, где по сумме двух матчей оказалась сильнее итальянского "Лацио" (4:3).