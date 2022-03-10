Как «Реал» и «Манчестер Сити» вышли в 1/4 финала ЛЧ

«Реал» на своём поле обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:1 и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти пропустили первыми, но во втором тайме ответили хет-триком Карима Бензема за 17 минут. В составе гостей отличился Килиан Мбаппе, ещё два его мяча были отменены из-за офсайда. В свою очередь, встреча между «Манчестер Сити» и «Спортингом» завершилась нулевой ничьей, что не помешало англичанам выйти в следующий раунд плей-офф. Матч запомнился отменённым голом Габриэла Жезуса и выходом на замену 36-летнего голкипера Скотта Карсона.

Феноменальный камбэк «Реала»

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В преддверии ответного матча между «Реалом» и «Пари Сен-Жермен» главная интрига заключалась в том, сумеет ли Киллиан Мбаппе выйти на поле стадиона в Мадриде. Несколько дней назад форвард травмировался на тренировке, поэтому его участие в ответной встрече оставалось под вопросом. Но в итоге стало ясно, что повреждение несерьёзное, а француз не только попал в заявку парижан, но и оказался в старте. К слову, как и другие звёзды клуба — Лионель Месси и Неймар, составившие трио нападения. Ввиду этого, в запас был переведён Анхель Ди Мария, который хоть и был довольно полезен на «Парк де Пренс», но ярким выступлением не запомнился.

Маурисио Почеттино не мог рассчитывать лишь на Серхио Рамоса, из-за травмы так и не получившего возможности сыграть против бывшей команды. Чего нельзя сказать о Карло Анчелотти, лишившегося сразу двух ключевых исполнителей. Из-за перебора жёлтых карточек ответный матч пропускали Каземиро и Флоран Менди, компенсировать отсутствие которых были призваны Федерико Вальверде и Начо Фернандес. Уругваец расположился на позиции опорника, а испанец неожиданно пошёл на левый край обороны, оставив в центре пару Давид Алаба — Эдер Милитао.

И поначалу могло показаться, что борьбы в этой паре не получится. Имевший минимальное преимущество в счёте ПСЖ ожидаемо сделал ставку на кинжальные контратаки с участием Мбаппе и не прогадал. Француз великолепно пользовался своей скоростью, раз за разом оставляя за спиной защитников «Реала», и только за первый тайм дважды отправил мяч в сетку ворот Тибо Куртуа. Но если первый гол был отменён из-за офсайда, то второй был засчитан. Неймар бросил Килиану в прорыв, а тот играючи разобрался и с обороной, и с вратарём.

Так парижане увеличили разрыв, а в начале второго тайма и вовсе могли расставить все точки над i. Тони Кроос совершил потерю в центре поля, а Неймар вновь адресовал пас Мбаппе, который сотворил настоящий шедевр. Нападающий на ложном движении убрал Куртуа и покатил в пустые ворота, но и здесь вмешался VAR. Положение «вне игры» стоило ПСЖ ещё одного гола и сохранило интригу в дуэли.

Что до «Реала», то подопечные Анчелотти долгое время не могли подобрать ключи к обороне соперника. С учётом первого матча, им потребовалось суммарно 115 минут, чтобы впервые заставить проявить себя Джанлуиджи Доннарумму, но обводящий удар Карима Бензема из-за пределов штрафной не вытекал из логики игры. Проводить позиционные атаки не позволял противник, а скоростные выпады не удавались. Вся опасность исходила исключительно от Луки Модрича и всё того же француза, цеплявшегося за каждую верховую подачу.

Но на 61-й минуте на помощь «Реалу» внезапно пришёл Доннарумма. Пас на итальянского голкипера был довольно неудачным и рискованным, но сам Джанлуиджи до предела затянул с выносом и попал под мощное давление со стороны Бензема. Тот на грани фола навязал борьбу (на повторе видно, что не обошлось без касания ноги вратаря) и заставил оппонента ошибиться, буквально подарив мяч Винисиусу. Бразилец быстро вернул его французу и помог тому восстановить паритет в отдельно взятой встрече.

На первый взгляд, ничего страшного не произошло. «Пари Сен-Жермен» по-прежнему вёл по сумме матчей и мог спокойно продолжать действовать на контратаках, но команда внезапно «поплыла». С этого момента почти каждое единоборство оставалось за «Реалом», а опасные моменты у ворот Доннаруммы стали возникать один за другим. Всё тот же Бензема переиграл Маркиньоса на втором этаже и пробил головой, а Винисиус не попал в створ из убойной позиции. Так или иначе, гол «сливочных» назревал.

Момент истины наступил в период с 76-й по 78-ю минуту, когда «Реалу» удалось дважды застать врасплох ПСЖ. И в обоих случаях автором решающего удара стал неудержимый Бензема. Сначала нападающий завершил контратаку с участием Винисиуса и Модрича, отправив мяч в угол после шикарной передачи хорвата, а затем воспользовался грубейшим ляпом Маркиньоса. В попытке отбора капитан «Пари Сен-Жермен» выкатил мяч точно на ногу форварду, а тот в касание переправил его в сетку.

От этого потрясения гости так и не оправились. В концовке довести счёт до крупного мог всё тот же Модрич, а единственный шанс перевести игру в овертайм упустил Лионель Месси. Аргентинец крайне невыразительно провёл весь матч, а на первой компенсированной минуте промахнулся ударом со штрафного. В «Барселоне» он попадал в цель в 99% случаев, но на этот раз удача была не на его стороне. «Реал» совершил феноменальный камбэк и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Скучные нули на «Этихаде»

В отличие от конкурентов, «Манчестер Сити» ещё в Лиссабоне решил все вопросы относительно выхода в следующий раунд. На выезде «горожане» отправили пять безответных мячей в ворота «Спортинга», поэтому на своём поле могли предоставить отдых лидерам и вдоволь поэкспериментировать. В результате, воспитанник Си Джей Иган-Райли получил возможность дебютировать в составе английского коллектива, а ветеран Фернандиньо — в 100-й раз выйти на поле в Лиге чемпионов. А в общей сложности Пеп Гвардиола более чем на половину обновил состав в сравнении с дерби с «Юнайтед», а Жоау Канселу даже не попал в заявку.

В итоге, матч больше напоминал открытую тренировку. «Манчестер Сити» явно действовал не в полную силу, но даже с учётом этого смотрелся наголову сильнее противника. Достаточно сказать, что первый удар в створ ворот Эдерсона был нанесён на 55-й минуте, а к 76-й «Спортинг» наиграл на 0,17 ожидаемого гола (xG). Подопечные Гвардиолы же успели не только трижды потревожить Адана, но и отправить мяч в сетку. Рияд Марез собрал на себе половину команды, пока смещался с правого фланга в центр, после чего покатил на Габриэля Жезуса. Тот неотразимо пробил в ближний угол, но за секунду до этого забрался в офсайд.

Острота у ворот «Сити» стала возникать с заметной периодичностью лишь в последнюю четверть часть, что совпало с выходом запасного вратаря Скотта Карсона. Гвардиола был настолько уверен в успехе, что дал проявить себя 36-летнему ветерану, в последний раз выходившему на поле в мае 2021 года. Тогда он отыграл все 90 минут во встрече с «Ньюкаслом» и помог партнёрам добиться победы на выезде, хоть и пропустил трижды — 3:4. Мог он пропустить и на этот раз, но шикарно среагировал на удар вырвавшегося один на один Паулинью. Португалец пошёл до конца и чуть было не нанёс голкиперу травму, но тот всё же сумел продолжить игру.

В концовке отличную возможность вырвать победу имел Рахим Стерлинг. Англичанин на скорости ворвался в штрафную, убрал защитника и пробил из пределов штрафной, но не попал в ближний угол. В нынешнем сезоне вингер выпал из основы и почти треть встреч начинал со скамейки, а своим выступлением в противостоянии со «Спортингом» вряд ли заставит наставника изменить мнение.