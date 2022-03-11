Британский миллиардер подтвердил готовность купить «Челси»

Британский миллиардер Ник Кэнди заявил, что продолжает рассматривать покупку лондонского «Челси», несмотря на санкции в отношении нынешнего владельца клуба Романа Абрамовича.

Фото: Reuters Reuters

По данным британских СМИ, несмотря на ограничения, сделка по продаже футбольного клуба все еще может состояться, но при определенных условиях.

«Мы изучаем детали, и мы все еще заинтересованы в том, чтобы озвучить свое предложение. Очевидно, что это время большой неопределенности для всех фанатов «Челси», — приводит слова представителя Кэнди Sportsmail.

Ранее в правительстве Великобритании сообщили, что действующая лицензия «Челси» не позволяет Абрамовичу продажу лондонской команды.

В конце февраля Абрамович передал руководство клуба попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Также россиянин заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 млрд фунтов.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги текущего сезона «Челси» после 27 туров располагается на третьей позиции, имея в своем активе 56 очков.