Миранчук и Головин сразятся за победу в Лиге Европы

Лига Европы продолжается! Правда, уже без российских клубов. Зато с российскими игроками. Александр Головин и Алексей Миранчук вместе со своими командами в деле! А еще свой поход за титулом продолжают «Барселона», «Севилья» и «Вест Хэм». Но трофей только один. Winline подарит тебе фрибет 2000 рублей. Сделай ставку на своего фаворита!

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Еще один шаг «Барселоны» к победе

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Дела «Барселоны» налаживаются. Команда уже на 3-м месте в чемпионате Испании, да еще имеет игру в запасе. Подняться выше, правда, будет сложно, но Хави лепит команду на свой вкус.

Неплохо дела идут и в Лиге Европы, где в 1/16 финала каталонцы оставили не у дел «Наполи». Не самая яркая домашняя игра, а затем отличная выездная победа. Кажется, сине-гранатовые намерены выиграть в этом сезоне хотя бы Лигу Европы.

Теперь на пути «Барсы» «Галатасарай». На бумаге не самый сильный соперник, но на групповом этапе турецкий клуб обошел «Лацио», «Марсель» и «Локомотив», не потерпев ни одного поражения. Внушает уважение.

Правда, за внешним благополучием на европейской арене скрывается провальное выступления во внутреннем чемпионате. Прямо сейчас «Галатасарай» идет на 12-м месте в турецкой Суперлиге, отставая даже от зоны еврокубков на 12 очков. Беда.

«Барселона» - явный фаворит матча. Наверняка команда Хави постарается решить все вопросы в первом же матче. Поставить на победу каталонцев с преимуществом минимум в 2 мяча можно с коэффициентом 1.46.

Миранчук получает шансы

Еще пару месяцев назад Алексей Миранчук должен был покинуть «Аталанту». Но эпидемия травм накрыла бергамасков и клуб отказался отпускать россиянина. Правда, некстати случилось повреждение бедра, но, залечив его, Алексей оказался в стартовом составе. И даже выдал отличный матч против «Сампдории».

В 1/8 финала Лиги Европы «Аталанта» встретится с леверкузенским «Байером». В его составе, кстати, тоже есть россиянин. Андрей Лунев сейчас восстанавливается после операции. У «аспириновых» дела идут неплохо, 3-е место в Бундеслиге. И, кстати, в последнем туре «Байер» даже не проиграл «Баварии» на выезде (1:1).

Обе команды можно отнести к разряду «веселых». Много классных атакующих действий, меньше внимания обороне. Вполне возможно, что и здесь нас ждет голевое пиршество, хоть у «Аталанты» сейчас и есть проблемы впереди. Букмекер Winline предлагает поставить на то, что в матче будет минимум 3 забитых мяча, за 1.66.

Головин вернулся и готов побеждать

У «Монако» Александра Головина дела тоже идут так себе. Восьмое место в чемпионате, вылет из Кубка Франции - пока Филипп Клеман не смог исправить ситуацию. Впрочем, плотность в таблице Лиги 1 зашкаливает, все еще можно исправить. И готов команде помочь Александр Головин. Россиянин вернулся после очередного повреждения и готов добавить атаке команды креатива.

В том числе и в Лиге Европы. «Монако» на этой стадии выпало играть с «Брагой». Португальцы в 1/16 финала смогли пройти «Шериф». После выездного поражения 0:2 «Брага» дома выиграла с таким же счетом, а затем была удачливее в серии пенальти.

В Примейре «Брага» занимает свое законное четвертое место вслед за большой тройкой. Команда играет в свою силу: собирает очки с середняков и аутсайдеров, но особенно ничего не может противопоставить главным лидерам. Лига Европы для этой команды - отдушина.

«Брага» дома очень опасна, но по составу, конечно, монегаски сильнее. Команда из княжества выглядит в Лиге Европы уверенно, поэтому можно попробовать сделать ставку на победу Головина и компании. Winline предлагает на этот исход коэффициент 2.60.

Шахматная партия в Севилье

«Севилья» - «Вест Хэм» - на бумаге, пожалуй, самая сильная пара 1/8 финала. Испанцы идут на втором месте в Примере. Объективно, догнать «Реал» вряд ли получится, куда важнее сейчас сохранить вторую позицию в борьбе с «Барселоной», которая накатывает на финиш.

У «Вест Хэма» на внутренней арене тоже идет рубка, команда Дэвида Мойеса еще не потеряла надежд на место в Лиге чемпионов. Правда, позиции в этой борьбе у молотобойцев не самые лучшие. Но если провести ударную концовку, то шансы обязательно будут.

«Севилья» хороша, но есть проблемы в атаке. Так, в последнем матче Примеры так и не удалось распечатать ворота «Алавеса» (0:0). «Вест Хэм» тоже не впечатляет: всего 2 победы в последних 6 матчах.

Вероятно, в этой паре все решится в ответном матче. А пока можно поставить на то, что первая игра будет малорезультативной. Оборона команд действует лучше атаки. Winline предлагает сделать ставку на ТМ 2.5 гола с коэффициентом 1.67.