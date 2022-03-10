В Швеции оценили решение ФИФА о выходе Польши в финал

«Мы понимаем, что это сложная задача для ФИФА, но тем не менее должен соблюдаться принцип равных условий. То есть, нужно сыграть и победить в двух матчах для выхода в финальную часть чемпионата мира. Мы всегда были настроены на это. И сохраняем такую точку зрения, даже если теперь Польша получит преимущество», — заявил он.