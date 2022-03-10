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46 минут назад

В Швеции оценили решение ФИФА о выходе Польши в финал

Елена Прошина

Генеральный секретарь Шведского футбольного союза Хокан Шестранд прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) об автоматическом выходе сборной Польши в финал стыковых матчей. Как сообщает «Газета.ru», Шестранд отметил, что «по-спортивному» нужно было назначить команде нового соперника.

В Швеции оценили решение ФИФА о выходе Польши в финал
Фото: ReutersReuters

«Мы понимаем, что это сложная задача для ФИФА, но тем не менее должен соблюдаться принцип равных условий. То есть, нужно сыграть и победить в двух матчах для выхода в финальную часть чемпионата мира. Мы всегда были настроены на это. И сохраняем такую точку зрения, даже если теперь Польша получит преимущество», — заявил он.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сборная Россия в заключительном матче группового отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года уступила Хорватии и заняла второе место. Это позволило россиянам пробиться в двухраундовые стыковые матчи — первым соперником России должна была стать Польша. Игра должна была пройти 24 марта в Москве.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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