Стало известно о желании британского миллиардера купить «Челси»

«Ник Кэнди активно изучает несколько вариантов потенциальной заявки на покупку "Челси". Мистер Кэнди очень привязан к "Челси". Его отца звали играть за клуб, а он сам смотрит матчи на "Стэмфорд Бридж" с четырехлетнего возраста», — заявил представитель миллиардера.