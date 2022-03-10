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31 минуту назад

Стало известно о желании британского миллиардера купить «Челси»

Елена Прошина

Британский миллиардер Ник Кэнди планирует приобрести «Челси». Как сообщает «Чемпионат.com», вместе с партнерами он собирается приобрести футбольный клуб за 2,5 млрд фунтов (около 3 млрд евро).

Стало известно о желании британского миллиардера купить «Челси»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ник Кэнди активно изучает несколько вариантов потенциальной заявки на покупку "Челси". Мистер Кэнди очень привязан к "Челси". Его отца звали играть за клуб, а он сам смотрит матчи на "Стэмфорд Бридж" с четырехлетнего возраста», — заявил представитель миллиардера.

Олигарх планирует подать заявку на участие в торгах, сделав ставку в 2,5 млрд фунтов. Также около 1,5 млрд Кэнди планирует вложить в реконструкцию домашней арены команды.

Текущий владелец клуба, российский олигарх Роман Абрамович намерен выручить от продажи английского клуба порядка 3 млрд фунтов. Пока ни один из потенциальных покупателей не назвал эту сумму. Напомним, что ранее заинтересованность в покупке «Челси» выразили ирландский боец Конор Макгрегор, владелец «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсон и акционер «Кристал Пэлас» Джош Харрис.

Футбол,Джош Харрис,Роман Абрамович,Конор Макгрегор,
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