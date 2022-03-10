Абрамович может не получить деньги за продажу «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович может не получить деньги за продажу лондонского «Челси». Правительство Великобритании, которое включило его в санкционный список, рассматривает возможность дать Абрамовичу продать команду.

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Роман Абрамович решил продать «Челси» за несколько дней до того, как его включили в санкционный список, а после того, как это случилось, британские СМИ стали пророчить «синим» финансовый крах.