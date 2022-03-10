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1 час назад

Абрамович может не получить деньги за продажу «Челси»

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Российский бизнесмен Роман Абрамович может не получить деньги за продажу лондонского «Челси». Правительство Великобритании, которое включило его в санкционный список, рассматривает возможность дать Абрамовичу продать команду.

Абрамович может не получить деньги за продажу «Челси»
Фото: ТАССТАСС

Роман Абрамович решил продать «Челси» за несколько дней до того, как его включили в санкционный список, а после того, как это случилось, британские СМИ стали пророчить «синим» финансовый крах.

Абрамович простил долг "Челси"

Для того, чтобы избежать «уничтожения» команды, власти могут дать Абрамовичу завершить сделку, однако сам он может остаться без возможной прибыли, сообщает The Sun.

Футбол,Роман Абрамович,
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