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17 минут назад

УЕФА и ФИФА отказали России в ускоренном обжаловании отстранения команд

Lenta.ruLenta.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отказали Российскому футбольному союзу (РФС) в ускоренном порядке рассмотрения апелляции на отстранение сборной России и клубов. Об этом сообщает РИА Новости.

УЕФА и ФИФА отказали России в ускоренном обжаловании отстранения команд
Фото: EPAEPA

Оба дела будут слушаться в обычном порядке. РФС до 21 марта должен направить в Спортивный арбитражный суд (CAS) полную жалобу на отстранение российских команд. Отзывы ФИФА и УЕФА последуют в течение 20 дней. В РФС посчитали, что при положительном исходе дела сборная России сохранит шансы сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира в Катаре.

О подаче апелляции в CAS стало известно 7 марта. Днем позже суд принял ее.

Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Команда должна была участвовать в стыковых матчах за выход на мундиаль, однако сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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