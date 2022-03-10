УЕФА и ФИФА отказали России в ускоренном обжаловании отстранения команд

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Оба дела будут слушаться в обычном порядке. РФС до 21 марта должен направить в Спортивный арбитражный суд (CAS) полную жалобу на отстранение российских команд. Отзывы ФИФА и УЕФА последуют в течение 20 дней. В РФС посчитали, что при положительном исходе дела сборная России сохранит шансы сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира в Катаре.

О подаче апелляции в CAS стало известно 7 марта. Днем позже суд принял ее.