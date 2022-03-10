Валерий Карпин вернулся в «Ростов»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продлил контракт до конца 2022 года, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
В организации также заявили, что согласовали возможность совмещения Карпиным работы в национальной сборной и футбольном клубе «Ростов».
Как отметил глава РФС Александр Дюков, тренеру нужна «постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы».
«С учетом сложившейся ситуации РФС не возражает против совмещения Валерием Карпиным работы в сборной и в футбольном клубе «Ростов» (…) При этом мы исходим из того, что обстоятельства могут измениться в любой момент. Поэтому РФС зафиксировал возможность прекратить совмещение работы тренера в сборной и клубе как только национальная команда вернет право выступления в международных соревнованиях», - сообщил Дюков.
Валерий Карпин возглавляет главную команду страны с 23 июля 2021 года. Под его руководством сборная провела 7 матчей, в которых одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года и лишила команду шанса выступить в финальной части турнира в Катаре.