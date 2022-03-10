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1 час назад

Валерий Карпин вернулся в «Ростов»

Вероника Полынина

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продлил контракт до конца 2022 года, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Валерий Карпин вернулся в «Ростов»
Фото: InstagramInstagram

В организации также заявили, что согласовали возможность совмещения Карпиным работы в национальной сборной и футбольном клубе «Ростов».

Как отметил глава РФС Александр Дюков, тренеру нужна «постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы».

«С учетом сложившейся ситуации РФС не возражает против совмещения Валерием Карпиным работы в сборной и в футбольном клубе «Ростов» (…) При этом мы исходим из того, что обстоятельства могут измениться в любой момент. Поэтому РФС зафиксировал возможность прекратить совмещение работы тренера в сборной и клубе как только национальная команда вернет право выступления в международных соревнованиях», - сообщил Дюков.

Валерий Карпин возглавляет главную команду страны с 23 июля 2021 года. Под его руководством сборная провела 7 матчей, в которых одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года и лишила команду шанса выступить в финальной части турнира в Катаре.

Футбол,Александр Дюков,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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