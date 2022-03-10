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1 час назад

Карпин поделился эмоциями после возвращения в "Ростов"

Газета.RuГазета.Ru

Валерий Карпин поделился эмоциями после повторного назначения на пост главного тренера футбольного клуба "Ростов".

Карпин поделился эмоциями после возвращения в "Ростов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ростов-на-Дону и "Ростов" стали для меня по-настоящему родными. Рад вновь возглавить клуб, на данный момент ситуация в таблице сложная. Впереди нас ждет большой объем работы", — передает слова Карпина пресс-служба клуба.

Также Карпин рассказал, что думает по поводу того, получит ли сборная возможность побороться за выход на ЧМ в Катаре.

"Я остаюсь главным тренером сборной России, ведь для меня это огромная честь. Мы все надеемся, что наша национальная команда все-таки получит возможность побороться за выход на Чемпионат мира в Катаре", — сказал Карпин.

В сезоне 2021/2022 "Ростов" идет на 14-й позиции Российской Премьер-Лиги (РПЛ), набрав в 19 матчах 18 очков. У них в запасе перенесенная игра против самарских "Крыльев Советов". Лидером чемпионата России является петербургский "Зенит" (41). В следующем туре "Ростов" в гостях сыграет с "Рубином". Матч состоится 14 марта. Начало в 19.00 по московскому времени.

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