«Челси» запретили продавать билеты на матчи из-за санкций против Абрамовича

Лондонскому футбольному клубу «Челси» запретили продавать билеты на матчи и атрибутику команды из-за санкций Великобритании против российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщает BBC Sport.
При этом, по данным издания, лондонский клуб может продолжать работу по специальной лицензии. Она разрешает «Челси» совершать только определенные действия, таким образом гарантируя, что сам Абрамович не сможет обойти санкции Великобритании. В частности, клуб может продолжать тренировки, участвовать в матчах, на которые уже были распроданы билеты, и оплачивать «разумные» расходы. Продажа и покупка новых игроков запрещена.
Сегодня, 10 марта, правительство Великобритании заморозило все активы Абрамовича, запретив ему совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами, а также введя запрет на поездки.