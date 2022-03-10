«Челси» запретили продавать билеты на матчи из-за санкций против Абрамовича

При этом, по данным издания, лондонский клуб может продолжать работу по специальной лицензии. Она разрешает «Челси» совершать только определенные действия, таким образом гарантируя, что сам Абрамович не сможет обойти санкции Великобритании. В частности, клуб может продолжать тренировки, участвовать в матчах, на которые уже были распроданы билеты, и оплачивать «разумные» расходы. Продажа и покупка новых игроков запрещена.