Мбаппе отреагировал на вылет ПСЖ из Лиги чемпионов

"Это сложный момент. Нашей целью была победа в Лиге чемпионов, но нас постигла неудача. Впрочем, сезон еще не закончен. Мы останемся едины и будем бороться до конца. Я благодарен фанатам, которые поддерживали нас", - написал Мбаппе в своем инстаграме.