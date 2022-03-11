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40 минут назад

В ПСЖ задумались о продаже Неймара после вылета из Лиги чемпионов

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Во французском клубе «Пари Сен-Жермен» задумались о продаже нападающего Неймара. Об этом сообщает Sport.es.

В ПСЖ задумались о продаже Неймара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Футболист может покинуть клуб в летнее трансферное окно. По информации источника, владелец ПСЖ, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, оказался недоволен игрой 30-летнего Неймара, который не проявил себя в последних матчах. Также причиной ухода могут стать плохие отношения клуба с отцом игрока, который является его агентом.

Ранее ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов. Клуб проиграл мадридскому «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3. В составе парижан отличился Килиан Мбаппе. В первом матче ПСЖ обыграл «Реал» со счетом 1:0. Победу команде команде принес Мбаппе.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Его контракт с клубом действует до 2025 года. Стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел за парижан 19 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Футбол,Реал,
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