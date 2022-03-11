«Челси» грозит банкротство

— «Челси» уже получил огромную сумму денег, которую они рассчитывали заработать в течение сезона. Владельцы абонементов заплатили свои деньги вперед, как и спонсоры, как и производители формы. Кроме того, большая часть денег за трансляции уже переведена. Проблема в том, что фонд заработной платы «Челси» составляет около 33 миллионов евро в месяц. Мы не знаем, сколько денег на банковском счете «Челси». Исторически сложилось так, что Роман Абрамович всегда оплачивал те месяцы, когда «Челси» был не в состоянии самостоятельно оплачивать фонд заработной платы. Это важное неизвестное, — сказал эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр.