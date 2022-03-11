«Челси» грозит банкротство в связи с санкциями в адрес Романа Абрамовича, сообщает Daily Star.
В четверг, 10 марта, было объявлено, что Великобритания внесла Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране будут заморожены. При этом клуб получил лицензию, дающую право продолжать осуществлять связанную с футболом деятельность.
Данная лицензия действует до 31 мая нынешнего года. До этой даты необходимо согласовать сделку о продаже клуба, иначе лондонцы не смогут продолжать свою деятельность, выплачивать заработную плату и могут быть признаны банкротами.
— «Челси» уже получил огромную сумму денег, которую они рассчитывали заработать в течение сезона. Владельцы абонементов заплатили свои деньги вперед, как и спонсоры, как и производители формы. Кроме того, большая часть денег за трансляции уже переведена. Проблема в том, что фонд заработной платы «Челси» составляет около 33 миллионов евро в месяц. Мы не знаем, сколько денег на банковском счете «Челси». Исторически сложилось так, что Роман Абрамович всегда оплачивал те месяцы, когда «Челси» был не в состоянии самостоятельно оплачивать фонд заработной платы. Это важное неизвестное, — сказал эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр.
Ранее Абрамович заявил, что выставляет «Челси» на продажу. Он рассчитывает выручить за клуб 4,8 миллиарда евро.
Российский бизнесмен приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов. С тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В феврале «синие» стали победителями клубного чемпионата мира.