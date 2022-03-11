Валуев резко высказался об уходе легионеров из клубов РПЛ

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев отреагировал на уход легионеров из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Напомним, ранее все легионеры «Краснодара» приостановили свои контракты с клубом. 10 марта стало известно, что также поступили пять иностранных футболистов «Ростова».
«Пусть бегут, тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля: не только когда тонут, но и когда под обстрелом. Наемники никогда не будут своими.
Можно вложить бешеные деньги на легионеров в развитие детско-юношеского футбола. Развитие — это возможность дать равные возможности всем. И детям из семей с достатком, и без такового. Тогда будет конкуренция», — приводит слова депутата «РБ Спорт».
7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) дала разрешение иноcтранным игрокам и тренерам, работающим в Роccии, в одноcтороннем порядке приоcтановить дейcтвие контрактов c клубами. На этот период они будут cчитатьcя cвободными агентами и cмогут подпиcать cоглашения c новыми клубами без каких-либо поcледcтвий. Этой возможноcтью они имеют право воcпользоватьcя до завершения cезона в Роccии 30 июня 2022 года.
Ранее экс-наставник сборной России по футболу Гус Хиддинк прокомментировал решение ФИФА разрешить легионерам Российской премьер-лиги (РПЛ) приостанавливать контракты с клубами.