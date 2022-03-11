Валуев резко высказался об уходе легионеров из клубов РПЛ

«Пусть бегут, тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля: не только когда тонут, но и когда под обстрелом. Наемники никогда не будут своими.



Можно вложить бешеные деньги на легионеров в развитие детско-юношеского футбола. Развитие — это возможность дать равные возможности всем. И детям из семей с достатком, и без такового. Тогда будет конкуренция», — приводит слова депутата «РБ Спорт».