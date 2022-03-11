Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 120.38EUR 132.96
Войти в почту
1 час назад

Валуев резко высказался об уходе легионеров из клубов РПЛ

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев отреагировал на уход легионеров из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Валуев резко высказался об уходе легионеров из клубов РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, ранее все легионеры «Краснодара» приостановили свои контракты с клубом. 10 марта стало известно, что также поступили пять иностранных футболистов «Ростова».

«Пусть бегут, тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля: не только когда тонут, но и когда под обстрелом. Наемники никогда не будут своими.

Можно вложить бешеные деньги на легионеров в развитие детско-юношеского футбола. Развитие — это возможность дать равные возможности всем. И детям из семей с достатком, и без такового. Тогда будет конкуренция», — приводит слова депутата «РБ Спорт».

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) дала разрешение иноcтранным игрокам и тренерам, работающим в Роccии, в одноcтороннем порядке приоcтановить дейcтвие контрактов c клубами. На этот период они будут cчитатьcя cвободными агентами и cмогут подпиcать cоглашения c новыми клубами без каких-либо поcледcтвий. Этой возможноcтью они имеют право воcпользоватьcя до завершения cезона в Роccии 30 июня 2022 года.

Ранее экс-наставник сборной России по футболу Гус Хиддинк прокомментировал решение ФИФА разрешить легионерам Российской премьер-лиги (РПЛ) приостанавливать контракты с клубами.

Последние новости
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители