Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-7° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
11 марта

Салихова резко раскритиковала возможные изменения в РПЛ

RT на русскомRT на русскомиещё 5

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможные изменения в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Салихова раскритиковала возможные изменения в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Категорически против расширения. Если 2 команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа. Клубы становятся просто массовкой для чемпиона. Мы хотим получить по качеству турнир уровня ФНЛ? Понимаю, что лига хочет больше матчей, но лучше придумать ещё один турнир или дополнительное соревнование для первой десятки», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

По её мнению, расширение лиги негативно повлияет на зрелищность, качество игры и приведёт к дальнейшему падению доходов клубов. Она считает, что Российский футбольный союз должен выбивать налоговые льготы для клубов, а также необходимо как можно скорее принять закон о продаже и рекламе пива на стадионах.

«С дополнительным трансферным окном опоздали минимум на неделю. Его надо было открывать, как только начался отток иностранных футболистов. Открывать на срок 10 рабочих дней, чтобы не выбиваться из тренировочного процесса. А также агентам не дать возможности спекулировать безвыходным положением клубов», — добавила Салихова.

На данный момент в элитном дивизионе выступают 16 команд. По информации СМИ, в РПЛ планируют увеличить количество участников до 18 команд.

Ранее сообщалось, что 11 марта в РПЛ рассмотрят вопрос расширения лиги и мораторий на вылет в ФНЛ.

Футбол,РПЛ,Зарема Салихова,Леонид Федун,РФС,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители