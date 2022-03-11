Салихова раскритиковала возможные изменения в РПЛ

«Категорически против расширения. Если 2 команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа. Клубы становятся просто массовкой для чемпиона. Мы хотим получить по качеству турнир уровня ФНЛ? Понимаю, что лига хочет больше матчей, но лучше придумать ещё один турнир или дополнительное соревнование для первой десятки», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».