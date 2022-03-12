Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на следующей неделе

Переговоры между 23-летним форвардом и мадридцами активизировались в последние дни после поражения «ПСЖ» от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

Француз подпишет контракт с испанской командой до пятницы, однако официальное объявление о переходе не будет сделано до конца сезона. Мбаппе получит подписной бонус в размере от 60 до 80 миллионов евро, а его зарплата составит около 25 миллионов евро в год.