Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
1 час назад

Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на следующей неделе — СМИ

Матч ТВМатч ТВиещё 4

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял окончательное решение покинуть клуб и на следующей неделе подпишет контракт с «Реалом», сообщает Marca.

Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на следующей неделе
Фото: REUTERS / Gonzalo FuentesREUTERS / Gonzalo Fuentes

Переговоры между 23-летним форвардом и мадридцами активизировались в последние дни после поражения «ПСЖ» от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

Француз подпишет контракт с испанской командой до пятницы, однако официальное объявление о переходе не будет сделано до конца сезона. Мбаппе получит подписной бонус в размере от 60 до 80 миллионов евро, а его зарплата составит около 25 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Мбаппе провел 35 матчей, забил 25 голов и сделал 17 результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона.

Источник:Marca

Футбол,Реал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители