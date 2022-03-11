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26 минут назад

«Реал» претендует на 19-летнего полузащитника «Вильярреала» Пино

Советский спортСоветский спорт

Фланговый полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино входит в сферу интересов другого клуба чемпионата Испании.

«Реал» заинтересовался 19-летним полузащитником «Вильярреала»
Фото: VillarrealCFen/TwitterVillarrealCFen/Twitter

В активе молодого футболиста две проведенных встречи в составе сборной Испании.

Фланговый полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино входит в сферу интересов другого клуба чемпионата Испании.

Как утверждает El Desmarque, 19-летнего футболиста планирует подписать «Реал». Отмечается, что конкуренцию мадридской команде в борьбе за хавбека составят «Арсенал» и «Ливерпуль».

По информации источника, руководство «желтой субмарины» планирует заработать на трансфере своего игрока 80 миллионов евро – именно такая сумма отступных прописана его в контракте.

Напомним, что Пино находится в клубной системе «Вильярреала» с июля 2019 года. Всего за команду он отыграл 71 матч, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

Футбол,Реал,
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