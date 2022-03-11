«Реал» заинтересовался 19-летним полузащитником «Вильярреала»

Фланговый полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино входит в сферу интересов другого клуба чемпионата Испании.

Фото: VillarrealCFen/Twitter VillarrealCFen/Twitter

В активе молодого футболиста две проведенных встречи в составе сборной Испании.

Фланговый полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино входит в сферу интересов другого клуба чемпионата Испании.

Как утверждает El Desmarque, 19-летнего футболиста планирует подписать «Реал». Отмечается, что конкуренцию мадридской команде в борьбе за хавбека составят «Арсенал» и «Ливерпуль».

По информации источника, руководство «желтой субмарины» планирует заработать на трансфере своего игрока 80 миллионов евро – именно такая сумма отступных прописана его в контракте.