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1 час назад

Глава УЕФА отметил "необходимость" принятия санкций в отношении России

Газета.RuГазета.Ruиещё 5

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отметил «необходимость» принятия санкций в отношении Российского футбольного союза (РФС).

Глава УЕФА отметил "необходимость" принятия санкций против РФ
Фото: ReutersReuters

«Санкции необходимы: это не политический, а гуманитарный кризис. Мне жаль обижать российских спортсменов, но мы должны показать себя сплоченными», — приводит слова Чеферина итальянское издание Corriere della Sera.

Он также отметил, что мнение ведущих мировых политиков не влияло на данное решение.

Напомним, что ранее глава УЕФА назвал расторжение контракта с «Газпромом» «правильным решением». Специалист отметил, что, несмотря на большие финансовые потери, УЕФА не мог поступить иначе.

«Газпром» являлся официальным спонсором Лиги чемпионов с 2012 года.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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