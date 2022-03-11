Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
Войти в почту
24 минуты назад

Украинского тренера «Зенита» Тимощука лишили лицензии

Матч ТВМатч ТВиещё 2

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишил Анатолия Тимощука тренерской лицензии уровня Pro и всех титулов и наград в украинских турнирах.

Украинского тренера «Зенита» Тимощука лишили лицензии
Фото: ФК «Зенит»ФК «Зенит»

Тимощуку также запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно. Он исключен из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Администрации УАФ поручено обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий.

Это связано с тем, что Тимощук не сделал ни одного публичного заявления насчет ситуации на Украине и не приостановил свое сотрудничество с «Зенитом». Таким образом, по мнению УАФ, Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает Кодекс этики и честной игры УАФ.

Тимощук работает помощником главного тренера «Зенита» с 2017 года. Ранее он выступал за петербургский клуб с 2007 по 2009 год и с 2013-го по 2015-й.

На Украине экс-футболист выступал за «Волынь» и донецкий «Шахтер», стал трехкратным чемпионом страны, трехкратным обладателем кубка страны, победителем Суперкубка Украины. За национальную команду он провел рекордных 144 матча и забил 4 гола. Он также является победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии» (2013).

Футбол,Анатолий Тимощук,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители