Украинского тренера «Зенита» Тимощука лишили лицензии

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишил Анатолия Тимощука тренерской лицензии уровня Pro и всех титулов и наград в украинских турнирах.

Фото: ФК «Зенит» ФК «Зенит»

Тимощуку также запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно. Он исключен из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Администрации УАФ поручено обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий.

Это связано с тем, что Тимощук не сделал ни одного публичного заявления насчет ситуации на Украине и не приостановил свое сотрудничество с «Зенитом». Таким образом, по мнению УАФ, Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает Кодекс этики и честной игры УАФ.

Тимощук работает помощником главного тренера «Зенита» с 2017 года. Ранее он выступал за петербургский клуб с 2007 по 2009 год и с 2013-го по 2015-й.