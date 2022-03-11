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1 час назад

«Сердце сжимается»: президент УЕФА о санкциях против футболистов РФ

Елена Прошина

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил свое мнение касательно санкций, наложенных на российские футбольные клубы и сборные. Как сообщает NEWS.ru, спортивный чиновник отметил, что наказание по отношению к спортсменам не является справедливым.

«Сердце сжимается»: президент УЕФА о санкциях против футболистов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это не политический, а гуманитарный кризис. У меня сердце сжимается, что приходится наказывать спортсменов: они не хотели всего этого, не они принимали решение. Но мы должны проявить единство во имя мира», — заявил он.

Отдельно президент УЕФА отметил, что организация выделила на помощь украинским беженцам около 1 млн евро.

Напомним, что российским клубам и сборным отказали в участии в европейских и мировых турнирах после того, как началась спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отказали Российскому футбольному союзу (РФС) в рассмотрении апелляции по отстранению российских клубов и сборной от международных турниров в ускоренном порядке.

Футбол,Александер Чеферин,РФС,УЕФА,
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