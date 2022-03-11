Украинского тренера «Зенита» Тимощука лишили лицензии

Известного украинского футболиста и тренера Анатолия Тимощука лишили всех титулов на родине из-за того, что он продолжил работать в «Зените» после начала спецоперации ВС РФ по денацификации Украины. Как сообщает «Чемпионат.com», Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила, что тренер лишен лицензии Pro, выданной Центром лицензирования УАФ, всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины.
Кроме того, Тимощука исключили из официального реестра игроков сборных команд УАФ. Также ему пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.
Отдельно администрация УАФ заявила, что обратится в органы власти с просьбой лишить тренера всех государственных наград и почетных званий.
Напомним, что Тимощук играл за «Зенит» с 2007 по 2009 год и с 2013 по 2015 год. С 2017 года футболист работает тренером в петербургском клубе.