Украинского тренера «Зенита» Тимощука лишили лицензии

Известного украинского футболиста и тренера Анатолия Тимощука лишили всех титулов на родине из-за того, что он продолжил работать в «Зените» после начала спецоперации ВС РФ по денацификации Украины. Как сообщает «Чемпионат.com», Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила, что тренер лишен лицензии Pro, выданной Центром лицензирования УАФ, всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кроме того, Тимощука исключили из официального реестра игроков сборных команд УАФ. Также ему пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Отдельно администрация УАФ заявила, что обратится в органы власти с просьбой лишить тренера всех государственных наград и почетных званий.