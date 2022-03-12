Куадрадо: «Влахович отлично вписывается в «Ювентус»

«Душан – важный игрок для нас. Он очень силён и помогает нам сохранять мяч. Он отлично подходит «Ювентусу». Кроме того, он обладает огромным потенциалом. Его игра может принести много радости болельщикам «бьянконери», – сказал 33-летний колумбиец в интервью DAZN.