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1 час назад

Sky News: заявки на приобретение "Челси" будут приниматься до 18 марта

ТАССТАСС

Срок приема заявок на приобретение английского футбольного клуба "Челси" (Chelsea F. С.), который должен был закончиться 15 марта, будет продлен до 18 марта. Об этом сообщил в пятницу вечером британский телеканал "Скай ньюс".

Заявки на приобретение "Челси" будут приниматься до 18 марта
Фото: ReutersReuters

По его данным, американский банк Raine ("Рейн"), через который будет осуществляться сделка, уведомил потенциальных покупателей о том, что данный шаг скоординирован с министерством цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании, а также с государственной компанией по инвестициям правительства (UK Government Investments, UKGI). Как ранее объявили власти Великобритании, одним из основных условий продажи "Челси" является то, что его владелец - россиянин Роман Абрамович, попавший в королевстве под санкции, не получит вырученных за клуб денег. UKGI также предстоит выдать специальную лицензию на продажу клуба, одобрив как источник финансирования, так и дальнейшее использование средств.

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Среди потенциальных покупателей называют британского инвестора Джоша Харриса, строительного магната Ника Кенди и нескольких американских предпринимателей - Тодда Боэли, а также Джо и Тодда Рикеттсов.

Сделку планируется закрыть как можно быстрее, чтобы не допустить финансовой несостоятельности "Челси", которому сейчас разрешено осуществлять лишь деятельность, связанную с проведением матчей. Как отмечают британские СМИ, из-за санкций "Челси" потерял возможность продавать билеты (абонементы на сезон продолжат действовать), сувенирную продукцию в клубном магазине у домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" и подписывать контракты с игроками. О разрыве контракта с командой ранее также заявил британский мобильный оператор Three ("Три").

Санкции против Абрамовича

Великобритания в четверг расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе Абрамовича. Всем оказавшимся под санкциями лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, их активы в стране подлежат заморозке. Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами.

Ранее Абрамович заявил, что вынужден продать "Челси" после того, как с требованием лишить его права собственности над клубом выступили ряд британских парламентариев вследствие спецоперации России на Украине. Он уже передал контроль над "Челси" попечителям благотворительного фонда команды.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за 140 млн фунтов (около 233 млн долларов по курсу на тот момент) у предыдущего владельца - англичанина Кена Бейтса. Клуб за время управления российским бизнесменом пять раз стал чемпионом Англии, пять раз - обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги и два раза - суперкубка страны, дважды - победителем Лиги чемпионов (2012, 2021) и Лиги Европы (2013, 2019). В 2021 году команда выиграла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Футбол,Джош Харрис,Кен Бейтс,Роман Абрамович,УЕФА,
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