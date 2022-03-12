Заявки на приобретение "Челси" будут приниматься до 18 марта

Срок приема заявок на приобретение английского футбольного клуба "Челси" (Chelsea F. С.), который должен был закончиться 15 марта, будет продлен до 18 марта. Об этом сообщил в пятницу вечером британский телеканал "Скай ньюс".

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По его данным, американский банк Raine ("Рейн"), через который будет осуществляться сделка, уведомил потенциальных покупателей о том, что данный шаг скоординирован с министерством цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании, а также с государственной компанией по инвестициям правительства (UK Government Investments, UKGI). Как ранее объявили власти Великобритании, одним из основных условий продажи "Челси" является то, что его владелец - россиянин Роман Абрамович, попавший в королевстве под санкции, не получит вырученных за клуб денег. UKGI также предстоит выдать специальную лицензию на продажу клуба, одобрив как источник финансирования, так и дальнейшее использование средств.

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Среди потенциальных покупателей называют британского инвестора Джоша Харриса, строительного магната Ника Кенди и нескольких американских предпринимателей - Тодда Боэли, а также Джо и Тодда Рикеттсов.

Сделку планируется закрыть как можно быстрее, чтобы не допустить финансовой несостоятельности "Челси", которому сейчас разрешено осуществлять лишь деятельность, связанную с проведением матчей. Как отмечают британские СМИ, из-за санкций "Челси" потерял возможность продавать билеты (абонементы на сезон продолжат действовать), сувенирную продукцию в клубном магазине у домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" и подписывать контракты с игроками. О разрыве контракта с командой ранее также заявил британский мобильный оператор Three ("Три").

Санкции против Абрамовича

Великобритания в четверг расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе Абрамовича. Всем оказавшимся под санкциями лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, их активы в стране подлежат заморозке. Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами.

Ранее Абрамович заявил, что вынужден продать "Челси" после того, как с требованием лишить его права собственности над клубом выступили ряд британских парламентариев вследствие спецоперации России на Украине. Он уже передал контроль над "Челси" попечителям благотворительного фонда команды.