"Реал" планирует в ближайшие дни оформить трансфер Мбаппе

"В этом поражении виноваты Неймар и Месси! Это они должны нести ответственность. Я не критикую Верратти, Перейру, Паредеса и Мбаппе. Я критикую двух наемников! Мне жаль так говорить о Лео Месси, но реальность такова, что парень просто ходит по полю", — сказал Ротен.