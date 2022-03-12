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43 минуты назад

"Реал" планирует в ближайшие дни оформить трансфер Мбаппе

Газета.RuГазета.Ru

Мадридский "Реал" планирует в ближайшие дни оформить трансфер форварда французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, передает Marca. Отмечается, что переговоры между сторонами активизировались в последние дни. Официально о сделке не планируют объявлять до конца сезона.

"Реал" планирует в ближайшие дни оформить трансфер Мбаппе
Фото: Instagram.com/psgInstagram.com/psg

Напомним, "ПСЖ" уступил по сумме двух матчей "сливочным". Первая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу парижан, в ответной игре сильнее оказались испанцы — 3:1. По сумме двух встреч в четвертьфинал пробился "Реал". Ранее бывший футболист Франции Жером Ротен раскритиковал нападающих "Пари Сен-Жермен" Неймара и Лионеля Месси после поражения в ответом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "Реала" (1:3).

"В этом поражении виноваты Неймар и Месси! Это они должны нести ответственность. Я не критикую Верратти, Перейру, Паредеса и Мбаппе. Я критикую двух наемников! Мне жаль так говорить о Лео Месси, но реальность такова, что парень просто ходит по полю", — сказал Ротен.

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