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41 минуту назад

«Если у Роналду есть поддержка команды, то он играет лучше всех» — Кьеллини

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Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини высказался о бывшем одноклубнике Криштиану Роналду.

«Если у Роналду есть поддержка команды, то он играет лучше всех»
Фото: EPAEPA

— Мне посчастливилось играть вместе с Криштиану Роналду три года, и я видел, что он делал день за днем. Он тот, кто ежедневно работает для достижения своих целей и постоянно ищет новые. В конце концов, это всего лишь один игрок. Если у Роналду есть поддержка команды, то он играет лучше всех, — приводит слова Кьеллини The Times.

Роналду в текущем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» провел 24 матча в АПЛ, в которых забил 12 мячей.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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