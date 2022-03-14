— Мне посчастливилось играть вместе с Криштиану Роналду три года, и я видел, что он делал день за днем. Он тот, кто ежедневно работает для достижения своих целей и постоянно ищет новые. В конце концов, это всего лишь один игрок. Если у Роналду есть поддержка команды, то он играет лучше всех, — приводит слова Кьеллини The Times.