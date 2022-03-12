Немецкий тренер сбежал из российского футбольного клуба

Битва за места в Лиге чемпионов в Англии в самом разгаре.

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Выходные = классный футбол, это аксиома. В РПЛ очень интересное противостояние: «Локомотив» против ЦСКА. А в Англии судьбоносные в плане распределения мест матчи: «МЮ» примет «Тоттенхэм», а «Арсенал» встретится с «Лестером». Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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«Локомотив» на распутье

Кажется, приглашение Ральфа Рангника и его команды для «Локомотива» оборачивается провалом. Сам Ральф уехал в «МЮ», а его протеже Маркус Гисдоль банально сбежал, не попрощавшись. Да, геополитическая обстановка напряженная, но можно было уехать по-человечески. Разгребать ситуацию остался Марвин Комппер, да легенды клуба в лице Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.

Изменить все моментально не получится и пока команда в нокдауне. Поражение 0:4 в Кубке России от «Енисея», неубедительная победа над «Химками», при том, что соперник играл в меньшинстве больше тайма, да и сам сменил тренера неделю назад. Бросается в глаза слабая физическая готовность команды. Класс, конечно, у «Локомотива» есть, да и новички неплохие, но на этот сезон, кажется, можно махнуть рукой.

А вот ЦСКА сейчас в полном порядке. Новички явно пришлись ко двору: Юсуф Языджи и Хорхе Карраскаль тащут на себе команду. Хесус Медина пока в их тени, но и он исполнитель очень хорошего уровня. Победа в дерби, затем еще 3 очка в матче с «Нижним Новгородом». И вот уже говорят, что именно ЦСКА - главный соперник «Зенита». Что ж, посмотрим.

ЦСКА на ходу, а «Локомотив» сейчас в разобранном состоянии. При этом выставить автобус хозяева не смогут, они просто не заточены под это. Заключить пари на победу ЦСКА можно с коэффициентом 2.36.

Рангник или Конте в Лиге чемпионов?

В АПЛ лидирующая группа все-таки расслоилась. За чемпионство борются «Ман Сити» и «Ливерпуль», «Челси», видимо, сохранит третью строчку, а вот на четвертое место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов на следующий сезон, претендентов множество. И два из них встретятся между собой: «МЮ» примет «Тоттенхэм».

Команда Ральфа Рангника пока идет пятой, отставая от 4-го места всего на 1 балл, но вот беда: у «Арсенала» аж 3 встречи в запасе, потенциальные 9 очков! В лучшем положении и «Тоттенхэм», здесь 2 очка отставания от «МЮ», но и 2 игры в запасе, то есть потенциальные +4.

Будем честны, если «Юнайтед» не сможет победить, с мечтами о Лиге чемпионов можно будет расстаться. А график у «МЮ» просто адский, через 2 дня после этой встречи матч против «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» тоже нестабилен: то обыграет «Ман Сити», то проиграет «Мидлсбро» в Кубке Англии, но на фоне манкунианцев смотрится более цельно. Да и АПЛ для «шпор» - единственный оставшийся турнир, мотивация будет зашкаливать.

Не проиграть в Манчестере Харри Кейну и компании точно по силам. Да, они уступили «МЮ» в последних двух матчах, но это было еще до Конте. Поставить на то, что гости не проиграют, можно за 1.74.

«Арсенал» в лучшем положении

А вот кто реально претендует на четвертую путевку в Лигу чемпионов, так это «Арсенал». Команда Микеля Артеты имеет кучу игр в запасе и отстает по потерянным очкам всего на 2 даже от «Челси». Последнее поражение «канониров» в АПЛ датировано 1 января, а прямо сейчас у команды серия из 4 побед подряд.

В ближайшем туре клубу из Лондона играть с «Лестером». Этот сезон у «лис» не задался, команда идет только 12-й в АПЛ и максимум, на что может рассчитывать - это попадание в десятку. Правда, есть еще Лига конференций, где «Лестер» - один из фаворитов. Войти в историю как первый обладатель трофея - заманчиво.

«Лестер» сейчас в хорошей форме, победная серия во всех турнирах составляет уже 4 матча. Но среди недели у команды был энергозатратный матч Лиги конференций против «Ренна». Хватит ли сил? Вопрос. Наверняка «Арсенал» будет свежее. Да и последние две очные встречи выиграли «канониры». Поставить на очередной успех лондонцев можно у букмекера Winline за 1.52.