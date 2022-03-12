«Локомотив» готовится к подвигу

12 марта в матче 21-го тура РПЛ «Локомотив» на своем поле сыграет с ЦСКА. Перезагрузка железнодорожников затянулась, а ЦСКА готов совершать подвиги! Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Локомотив» - ЦСКА: прогноз и ставки на матч РПЛ 12 марта, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

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12 марта «Локомотив» на своем поле сыграет с ЦСКА в матче РПЛ. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 19:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами гостей. Поставить на ЦСКА можно с коэффициентом 2.15, это примерно 45% вероятности. Шансы «Локомотива» аналитики оценили коэффициентом 3.85 (26%), а на ничью можно сделать ставку за 3.35 (29%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 2.15, а на тотал меньше 2.5 – за 1.70.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.85. С коэффициентом 1.95 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.00.

«Локомотив» - ЦСКА: какие делать ставки на игру РПЛ 12 марта

Обе команды претендуют на места в призовой тройке, но находятся сейчас совершенно в разном состоянии. «Локомотив» по-настоящему разобран.Маркус Гисдоль уехал по-английски и, кажется, оставил команду в не лучшем как физическом, так и моральном состоянии. Поражение от «Енисея» в Кубке России (0:4) - яркий тому показатель. Да, удалось обыграть «Химки», но и тут неизвестно, как пошло бы дело, не случись удаление у гостей еще в первом тайме. Проблем у «Локомотива» много, а выправлять ситуацию пытается Марвин Комппер, который никогда не работал главным тренером, и легенды клуба Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

А вот у ЦСКА все в порядке. В первую очередь потому, что селекция сработала классно. Юсуф Языджи и Хорхе Карраскаль вписались идеально и уже начали приносить команде очки. Хесус Медина чуть в тени, но и в его кандидатуре нет сомнений - игрок квалифицированный. В целом ЦСКА выглядит очень солидно и однозначно будет бороться как минимум за второе место. А то и за первое, если будет ошибаться «Зенит».

«Локомотиву» сейчас не до жиру, разобраться бы в себе, да поднять физическую готовность команды. В то же время ЦСКА в неплохой форме. Армейцы победили «Спартак» в дерби, есть ощущение, что капитулировать придется и второму московскому клубу. Поставить на победу гостей в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.15.

«Локомотив» сейчас - команда веселая. 4 мяча от «Енисея», 2 от «Химок». При этом в нападении как раз все неплохо: Изидор и Кухта - вполне приличные нападающие. Да и пенальти железнодорожники в каждом из двух сыгранных весенних матчей не забивали. В общем, голы здесь точно должны быть в обе стороны. Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно в БК Фонбет можно за 1.85.