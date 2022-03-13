Тренер-иностранец подставил российский футбольный клуб

Красно-белые идут за третьей победой подряд, а «Краснодар» остался без легионеров.

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Тренер на полтора месяца

Смутные времена в «Краснодаре» продолжаются. По итогам прошлого сезона команда осталась без еврокубков. После назначения Виктора Гончаренко результаты долгое время были ниже ожидаемых. Начали с трёх поражений в пяти турах чемпионата России, очень много пропускали. Хотя постепенно ситуация пошла на лад, ситуацию в турнирной таблице выправили.

К зимней паузе «быки» вошли в пятёрку сильнейших с двумя очками отставания от третьего места. А в первой половине января стало известно об увольнении Гончаренко. Команду возглавил Даниэль Фарке - молодой немецкий тренер, который дважды выигрывал с «Норвичем» Чемпионшип и имел опыт работы в АПЛ. Казалось, сложный период остался позади и дальше будет только лучше.

В контрольных матчах «Краснодар» действительно показывал зрелищный футбол, а игроки хором хвалили нового наставника. Но из-за сложной международной обстановки Фарке в начале марта расторг контракт и покинул Россию. За полтора месяца тренер так и не провёл ни одного официального матча. С одной стороны, ситуация грустная. С другой - южане не знают поражений в РПЛ на протяжении пяти матчей, а молодёжь получила шанс проявить себя. Букмекер Winline предлагает поставить на то, что гости снова не проиграют, с коэффициентом 2.20.

Три матча против одного

Уровень игрового тонуса у соперников должен сильно отличаться. С момента возобновления сезона «Спартак» провёл три официальных матча, а «Краснодар» - только один. Встречу 19-го тура с «Локомотивом» перенесли из-за закрытия аэропортов на юге России. А из Кубка страны «быки» вылетели ещё осенью, когда сенсационно проиграли «Кубани» со счётом 0:3. Потому похвастать могут только трудовой победой над «Уралом» (2:1) в минувшем туре РПЛ.

Красно-белые провели все запланированные игры на внутренней арене. Начали с поражения в Derby от ЦСКА (0:2). Варианты были, но в целом уступили по делу. Затем разгромили ту самую «Кубань» со счётом 6:1 и вышли в четвертьфинал Кубка России. А неделю назад разобрались с «Динамо» (2:0), которое рассчитывает побороться с «Зенитом» за золотые медали.

Обе победы получились уверенными и заслуженными. Паоло Ваноли потихоньку адаптируется на новом месте: общается с журналистами, заряжает игроков эмоциями, получает штрафы за опоздание на пресс-конференцию. Взбодрился Квинси Промес, результативно начал Шамар Николсон. В двух предыдущих матчах москвичи забили восемь голов! Сделать ставку на ИТБ 1.5 мяча «Спартака» можно за 1.65. Если красно-белые забьют как минимум дважды, с 2000 рублей вы получите 3300 рублей.

Имя им - легион

«Спартак» по праву считается фаворитом Winline Derby. Своё поле, три матча после возобновления сезона, положительные эмоции. А самое главное - оптимальный состав. Травм и дисквалификаций нет, все легионеры остались на месте. Жиго, Айртон, Промес, Кофрие, Мозес, Мартинс, Николсон, Ларссон - все они приложили руку к важней победе над «Динамо». Выбор у тренерского штаба солидный.

Положение «Краснодара» куда хуже. Все легионеры покинули команду. С кем-то контракты приостановлены, с кем-то - расторгнуты. Мечта Сергея Галицкого о составе из 11 воспитанников стремительно приблизилась, но вряд ли владелец клуба этому рад. Ведь если основной состав выглядит добротно, то скамейка запасных осиротела. Усиливать или хотя бы освежать игру практически некем. Для скромного «Урала» этого хватило, однако обыграть воспрявший «Спартак» в Москве без иностранных футболистов - задача повышенной трудности.

И самое важное. Winline Derby неизменно славится ярким футболом и голами! Тренеры и игроки меняются, а тренд на зрелищность остаётся. В пяти из шести предыдущих очных встреч забивалось как минимум три гола. А в шести из семи последних случаев обеим командам удавалось отличиться. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются с коэффициентом 1.66, а на «обе забьют» - с коэффициентом 1.63. Результаты меняются, зато зрители остаются в выигрыше практически всегда.