Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
1 час назад

Роналду одной фразой объяснил свое величие

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Английский журналист Пирс Морган рассказал о переписке с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Его слова приводит The Sun.

Роналду одной фразой объяснил свое величие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист попросил Роналду одной фразой описать, почему он лучший игрок всех времен.

«Больше, чем особенный. Я Единственный», — ответил футболист, добавив два смеющихся смайлика.

12 марта Роналду отметился дублем в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэм Хотспур». Благодаря этому он достиг отметки в 806 голов, забитых в официальных матчах. Таким образом, он побил рекорд австрийского и чехословацкого футболиста Йозефа Бицана.

14 января Роналду высказался о возможности выступать до 42 лет. Он заявил, что хочет остаться в футболе и пытается понять, как долго сможет играть. Роналду отметил, что его ежедневной целью остается получение удовольствия от происходящего.

Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов. В составе МЮ португалец становился чемпионом в сезоне-2007/2008. С 2014 по 2018 год он четырежды выигрывал турнир вместе с «Реалом».

Футбол,Пирс Морган,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители