Роналду одной фразой объяснил свое величие

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Журналист попросил Роналду одной фразой описать, почему он лучший игрок всех времен.

«Больше, чем особенный. Я Единственный», — ответил футболист, добавив два смеющихся смайлика.

12 марта Роналду отметился дублем в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэм Хотспур». Благодаря этому он достиг отметки в 806 голов, забитых в официальных матчах. Таким образом, он побил рекорд австрийского и чехословацкого футболиста Йозефа Бицана.

14 января Роналду высказался о возможности выступать до 42 лет. Он заявил, что хочет остаться в футболе и пытается понять, как долго сможет играть. Роналду отметил, что его ежедневной целью остается получение удовольствия от происходящего.