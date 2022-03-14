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1 час назад

"Ференцварош" Черчесова обыграл "Фехервар"

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

"Ференцварош" одержал победу над "Фехервар" в матче 24-го тура чемпионата Венгрии со счетом 2:0. Счет в матче открыл Райан Ммаэ. Он же в самой концовке встречи удвоил преимущество своей команды.

"Ференцварош" Черчесова обыграл "Фехервар"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, "Ференцварош" под руководством российского тренера Станислава Черчесова возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, имея в активе 49 очков. "Ферехвар" располагается на седьмой позиции, набрав за 24 матча 29 баллов. 18 марта "Ференцварош" на своем поле сыграет с "Мезёкёвешд". "Ферехервар" 19 марта встретится с "Дьирмотом".

Черчесов возглавил венгерский клуб в конце декабря 2021 года. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. На чемпионате Европы – 2020 сборная России не смогла выйти из группы. Летом прошлого года Черчесов был отправлен в отставку.

Ранее "Краснодар" без легионеров обыграл "Спартак" благодаря дублю воспитанника Сперцяна.

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