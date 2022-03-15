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52 минуты назад

Месси не входит в топ-15 претендентов на "Золотой мяч"

Газета.RuГазета.Ruиещё 6

Форвард парижского "ПСЖ" Лионель Месси опустился на 20-ю строчку в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.com. Это случилась из-за вылета парижан из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от мадридского "Реала".

Месси не дотянул до топ-15 претендентов на "Золотой мяч"
Фото: EPAEPA

Лидером рейтинга является форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовси, вторую строчку занимает Карим Бензема из "Реала", замыкает тройку Мохамед Салах из английского "Ливерпуля". Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду занимает 16-е место.

10 августа 2021 года "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за "Барселону", в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 18 матчах, в которых ему удалось забить два мяча и сделать 10 результативных передач. Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в "Барселону".

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