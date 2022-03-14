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1 час назад

Пике сыграл свой 600-й матч за «Барселону»

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Матч с «Осасуной» в рамках двадцать восьмого тура чемпионата Испании стал шестисотым для Херарда Пике в составе «Барсы». Об этом сообщает официальный «Твиттер» каталонского суперклуба.

Пике сыграл свой 600-й матч за «Барселону»
Фото: ReutersReuters

«Барселона» отметила юбилейный матч своего ветерана приличествующим образом - она забила четыре безответных гола «Осасуне» и вернула себе чистое третье место в турнирной таблице.

Пике, являющийся воспитанником «Барселоны», начал стабильно играть в ее основной команде в 2008 году, в нынешнем сезоне он сыграл в двадцати трех матчах чемпионата, забив один гол, это случилось в самом первом матче сезона против «Реал Сосьедад», который был выигран со счетом 4:2.

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